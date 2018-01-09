Свечников опустился на четвёртое место в рейтинге драфта НХЛ по версии Баттона

Эксперт TSN Крэйг Баттон, специализирующийся на молодёжном хоккее, представил версию рейтинга драфта НХЛ 2018 года от января.



Нападающий команды OHL «Бэрри» Андрей Свечников опустился с третьего на четвёртое место. Форвард пропустил два месяца из-за травмы руки, но затем принял участие в молодёжном чемпионате мира, где набрал 5 (0+5) очков в пяти матчах. В 18 играх за «Бэрри» на его счету 23 (15+8) очка. На третье место, в свою очередь, поднялся американский нападающий Брэди Ткачук, который отметился 9 (3+6) очками в семи матчах МЧМ, где США выиграли бронзу.



Шведский защитник Расмус Далин сохранил лидирующую позицию в рейтинге. Он помог команде выиграть серебро МЧМ, набрав 6 (0+6) очков в семи играх. Другой шведский защитник Адам Боквист остался на втором месте, он набрал 18 (11+7) баллов в 17 играх за молодёжную команду «Брюнеса».



Из россиян в рейтинг также попали форвард «Локо» Григорий Денисенко (19 место), нападающий «Монктона» Александр Хованов (41), защитник «Ред Дир» Александр Алексеев (46), форвард «Римуски» Дмитрий Завгородний (50) и нападающий «Шикутими» Владислав Котков (67).

Кучеров в теле Овечкина. Почему Андрей Свечников – наша надежда Даже Валерий Брагин не устоял перед 17-летним вундеркиндом. Впереди у него – блестящая карьера, и это видно уже сейчас.