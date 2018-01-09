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Свечников опустился на четвёртое место в рейтинге драфта НХЛ по версии Баттона

Хоккей

Эксперт TSN Крэйг Баттон, специализирующийся на молодёжном хоккее, представил версию рейтинга драфта НХЛ 2018 года от января.

Нападающий команды OHL «Бэрри» Андрей Свечников опустился с третьего на четвёртое место. Форвард пропустил два месяца из-за травмы руки, но затем принял участие в молодёжном чемпионате мира, где набрал 5 (0+5) очков в пяти матчах. В 18 играх за «Бэрри» на его счету 23 (15+8) очка. На третье место, в свою очередь, поднялся американский нападающий Брэди Ткачук, который отметился 9 (3+6) очками в семи матчах МЧМ, где США выиграли бронзу.

Шведский защитник Расмус Далин сохранил лидирующую позицию в рейтинге. Он помог команде выиграть серебро МЧМ, набрав 6 (0+6) очков в семи играх. Другой шведский защитник Адам Боквист остался на втором месте, он набрал 18 (11+7) баллов в 17 играх за молодёжную команду «Брюнеса».

Из россиян в рейтинг также попали форвард «Локо» Григорий Денисенко (19 место), нападающий «Монктона» Александр Хованов (41), защитник «Ред Дир» Александр Алексеев (46), форвард «Римуски» Дмитрий Завгородний (50) и нападающий «Шикутими» Владислав Котков (67).

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