Светлов: после смены тренера у игроков «Авангарда» появился огонь в глазах

Олимпийский чемпион Сергей Светлов считает, что смена главного тренера пошла на пользу «Авангарду». В конце декабря Андрей Скабелка был отправлен в отставку, после чего команду возглавил Герман Титов, который одержал с командой две победы в трёх матчах.

«В «Авангарде» сменился тренерский штаб — и команда, судя по дальневосточному турне, раскрепостилась, появился исчезнувший в середине чемпионата огонь в глазах.

Всё-таки система «север-юг», которую предлагали Омску на старте, хорошо подходит для малых и средних клубов. «Авангард» — один из традиционных лидеров нашего чемпионата, он привык играть в эффектный, атакующий, творческий хоккей, тем более что кадровые возможности клуба это позволяют. Обратите внимание, если бы не эпидемия травм, то сегодня у «Авангарда» были бы те же два состава, что у Уфы.

Мне показалось, что у нового штаба «Авангарда» есть понимание омской хоккейной философии. Для работы в больших клубах и регионах это очень важно», — цитирует Светлова Russia-Hockey.ru.