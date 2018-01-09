Федосов: Зубарев готов физически, может сыграть уже с «Локомотивом»

Тренер СКА Владимир Федосов рассказал о подготовке к матчу с «Куньлунь Ред Стар» и сообщил, что защитник Андрей Зубарев, пропустивший 13 матчей из-за травмы, может сыграть уже в следующем матче с «Локомотивом».

«Вернулись, все выспались. Вчера была тренировка, подготовились к матчу с «Куньлунем». Высока вероятность, что Зубарев выйдет уже в следующем матче. Он уже готов физически, тренировался.

Сегодня играет Игорь Шестёркин. Пора – он уже довольно давно отдыхает. Сейчас игры все напряжённые. Если посмотреть на вчерашние матчи – «Северсталь», «Спартак» играли против лидеров и обыграли их, всем нужно попадать в восьмёрку, у всех есть задачи. Проходных игр не будет», — цитирует Федосова пресс-служба клуба.