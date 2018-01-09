Купер: у бросков Кучерова есть глаза, так что его голы – чистая математика

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер считает, что Никита Кучеров лидирует в гонке снайперов, так как стал больше бросать в этом сезоне. На счету россиянина 27 голов и 59 очков в 42 матчах.

«В прошлом году мы разговаривали с ним о количестве бросков. У его бросков есть глаза, так что это чистая математика. Чем больше он бросает, тем больше забивает. Иногда он начинает делать лишние передачи, но когда понимает это, то начинает снова бросать», — приводятся слова Купера на официальном сайте НХЛ.