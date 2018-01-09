Рижское «Динамо» расторгло контракт с Николаем Жердевым

Рижское «Динамо» расторгло контракт с российским нападающим Николаем Жердевым, информирует официальный «твиттер» KHL Media Team.



33-летний хоккеист провёл за латвийскую команду 18 матчей, записав на свой счёт 5 (3+2) результативных баллов при показателе полезности "-6" и четырёх минутах штрафного времени. В среднем Жердев проводил на льду около 14 минут за матч.



Напомним, рижское «Динамо» трижды за сезон подписывало новые контракты с Жердевым, меняя условия соглашений.



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