Разин: спасибо вратарю Серебрякову, за уши вытащил «Адмирал» к победе

Главный тренер дальневосточного «Адмирала» Андрей Разин поделился впечатлениями от выигранного матча с «Югрой» (2:1). Встреча стала для тренера второй, выигранной с новым клубом.



«Не самая лучшая игра „Адмирала“, много эмоций потратили во встречах с „Сибирью“ и „Авангардом“. Не так много создали, в два раза проиграли по броскам. Спасибо вратарю, несмотря на его ошибку с первым голом, он нас за уши вытащил в этой игре», — рассказал Разин на пресс-конференции.



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«Адмирал» выиграл 2-й матч под руководством Разина, одолев «Югру»