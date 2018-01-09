Мамбеталиев: предупредили игроков «Барыса» о важности игры, но не достучались

Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Галым Мамбеталиев прокомментировал поражение от «Амура» (1:3).



«Ребят предупреждали, что игра очень важна с точки зрения борьбы за плей-офф, но не достучались до них. Сыграли только первый период, потом почему-то упала дисциплина, отчего игра переместилась в нашу зону. Будем работать, без дисциплины сделать ничего нельзя.



Соперник сегодня нас перетерпел. Нам забили, мы раскрылись и получили ещё голы. Игра по накалу походила на плей-офф», — рассказал тренер на пресс-конференции после игры.

«Амур» взял верх над «Барысом», вернувшись в зону плей-офф