Мартемьянов: игроки «Амура» продемонстрировали запредельную самоотдачу

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов подвёл итоги выигранного матча с «Барысом» (3:1).



«Сегодня была запредельная самоотдача, концентрация на матче. Физическое состояние не совсем в порядке было, играли четвёртый матч за неделю, плюс травмы и болезни. В атаке вышли сегодня те, кто мог выйти. Парни сыграли неплохо, по заданию. Выдержали натиск соперника, перетерпели первый период и взяли инициативу.



Впереди трудная выездная серия из шести матчей, будем готовиться к матчу. Драка Владислава Ушенина? Оба брата готовы подраться, духовитые и боевые», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Амур» взял верх над «Барысом», вернувшись в зону плей-офф