Йео: рад за Тарасенко, он повысил уровень своей игры и помогает Барбашёву

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Майк Йео поделился мнением об игре российского нападающего команды Владимира Тарасенко. Тренер отметил, что Тарасенко помогает адаптироваться другому россиянину — Ивану Барбашёву.



«Я рад за Тарасенко. Он не только повысил уровень своей игры, но и помог Барбашёву. Он много с ним разговаривает и вселяет в него уверенность. Для нас это хороший знак», — приводит слова Йео официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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