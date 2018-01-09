Купер: огромная часть успехов «Тампы» принадлежит Стэмкосу, Кучерову и Хедману

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался о роли топ-хоккеистов в успехах команды.



«Любая команда, которая хочет добиться не краткосрочного, а долгосрочного успеха, должна иметь такой костяк. И, на мой взгляд, Стив Айзерман проделал отличную работу по поиску этих игроков, а затем по заключению с ними долгосрочных контрактов. Эти имена понятны и у всех на слуху – Стэмкос, Кучеров, Хедман.



Конечно, нельзя не отметить Джонсона, Палата и других ребят, которые помогают создавать команду. Это командная игра, где нельзя побеждать только за счёт двух или трех индивидуальностей. Ни одна команда не будет добиваться успеха без отличного вратаря, которым для нас стал Андрей Василевский. Но всё равно огромная часть успеха этого коллектива принадлежит Стэмкосу, Кучерову и Хедману», — цитирует тренера официальный сайт лиги.

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