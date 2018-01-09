Малкин: «Питтсбург» был расслаблен в начале сезона — «мы опять чемпионы»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился мнением о первой половине сезона в исполнении его команды.



«Временами нам не хватает эмоций. Особенно в начале сезона чувствовалась расслабленность. Мы опять чемпионы, снова в центре внимания и так далее. Половина сезона уже прошла, и мы понимаем, что далеко не в идеальной форме и что нам надо начать работать по-серьёзному. Если мы хотим что-то доказать, пора включаться. Просто так очков нам никто не даст», — приводит слова Малкина официальный сайт лиги.

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