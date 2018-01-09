Толванен побил рекорд Кузнецова по результативности игроков до 19 лет

Нападающий финского «Йокерита» Ээли Толванен отметился результативной передачей в первом периоде матча с челябинским «Трактором». Таким образом, финский хоккеист преодолел рекорд КХЛ по очкам за один сезон для игроков до 19 лет, установленный Евгением Кузнецовым.



Кузнецов отметился 32 (17+15) очками в 44 матчах за «Трактор» в сезоне-2010/11. У Толванена теперь 33 (17+16) результативных балла в 40 встречах.



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