Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Хоккей. Швеция — Россия. LIVE
все матчи

Толванен побил рекорд Кузнецова по результативности игроков до 19 лет

Хоккей

Нападающий финского «Йокерита» Ээли Толванен отметился результативной передачей в первом периоде матча с челябинским «Трактором». Таким образом, финский хоккеист преодолел рекорд КХЛ по очкам за один сезон для игроков до 19 лет, установленный Евгением Кузнецовым.

Кузнецов отметился 32 (17+15) очками в 44 матчах за «Трактор» в сезоне-2010/11. У Толванена теперь 33 (17+16) результативных балла в 40 встречах.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

10 оставшихся интриг регулярного чемпионата КХЛ
Они существуют.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент