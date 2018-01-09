Чудинов прокомментировал информацию в СМИ о своём конфликте со Скабелкой

Защитник омского «Авангарда» Максим Чудинов прокомментировал информацию в СМИ о конфликте с экс главным тренером клуба Андреем Скабелкой.



Напомним, по появившейся ранее информации 28 декабря 2017 года на тренировке «Авангарда» произошёл конфликт. Скабелка обвинил защитника Максима Чудинова в трусости. Началась перепалка, Чудинова выгнали со льда. После тренировки 16 игроков «Авангарда» пошли к президенту клуба Владимиру Шалаеву и сообщили, что больше не могут терпеть унижения и оскорбления со стороны Скабелки.



«Очень не хочется быть причастным к подобным обсуждениям и ситуациям. Моя задача сейчас — быть сосредоточенным на хоккее, и мне есть что доказывать на льду. А в данного рода вопросах правду каждому не докажешь. Даже не стоит пытаться. Главное, её знаю я и мои близкие люди. Важно оставаться человеком в любой ситуации и делать своё дело. А чему верить или нет, каждый определяет сам», — рассказал Чудинов «Чемпионату».



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Скабелка обвинил Чудинова в трусости, и игроки «Авангарда» пошли к руководству