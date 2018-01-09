Бэбкок — о недельном перерыве в НХЛ: это неправильно с точки зрения безопасности

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок негативно прокомментировал недавно принятое правило в НХЛ, согласно которому каждый клуб лиги в течение регулярного чемпионата получает неделю отдыха.



«Недельный перерыв — неправильно уже с точки зрения безопасности игроков. Не нужно лишний раз уплотнять календарь. Хоккеисты чаще получают травмы, когда проводят больше спаренных матчей», — приводит слова Бэбкока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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