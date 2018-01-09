И. Никитин: мотивация у ЦСКА в ближайших матчах — игра в хоккей

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал исход матча с “Автомобилистом”, в котором его подопечные выиграли со счётом 4:3.



“Весёлый хоккей получился. В третьем периоде уже более-менее системно играли. Гол в меньшинстве придал нам сил. Немножко смазали концовку, но ребята старались. Они делали ошибки, но в плане самоотдачи их упрекнуть нельзя. “Автомобилист” наносил броски, а мы недостаточно ответственно играли в первых двух периодах. Был весёлый хоккей, он нравился зрителям. Только третью двадцатиминутку можно занести в актив. Всё случается, и прежде всего здесь заслуга “Автомобилиста”.



Светлаков уже здесь, он тренировался, всё идёт по плану. Трудно ли мотивировать команду, когда она уже выиграла в дивизионе? Естественно, весь чемпионат тяжело пройти на одном дыхании. С другой стороны, что может быть лучшей мотивацией для спортсмена, чем игра в хоккей? Ребята с детства им занимаются, это их любимое дело”, — передаёт слова Никитина корреспондент “Чемпионата” Владислав Уткин.

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