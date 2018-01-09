Прохоркин — о своём голе: откуда знаю, как забил? Долго бежал и не дышал вообще

Нападающий СКА Николай Прохоркин прокомментировал победу над «Куньлунем» со счётом 4:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Куньлунь» в ноябре и сейчас — абсолютно разные команды. Намного жёстче и настырнее. Все зависит от настроя. Плюс быстрые голы в прошлой игре мы забили, у соперника были проблемы. Сейчас была более ровная игра.



Как получилось забить? Откуда знаю! Я бежал. Сложно объяснить — всё на автомате делаешь в таких ситуациях. Когда увидел шайбу в воротах, то выдохнул. Долго бежал и не дышал вообще.



Дали сопернику дважды забить, возможно, потому что Игорь давно не играл. Мы чуть-чуть не были готовы к такой игре. Свои моменты не реализовывали, их было много. У «Локомотива» новый тренер. Думаю, команда по-другому будет играть. СКА уже выиграл дивизион, обеспечил плей-офф. Личная мотивация — побеждать в каждом матче, набирать очки. И свои личные приоритеты присутствуют у каждого игрока», — передаёт слова Прохоркина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.