Вадим Шипачёв прокомментировал возможное исключение «Северстали» из КХЛ

Воспитанник череповецкой «Северстали» и нападающий СКА Вадим Шипачёв поделился мнением о ситуации в родном клубе.



«Последние матчи «Северсталь» удачно проводят, пожелаю им закрепиться в плей-офф. Хоккей для Череповца много значит, много болельщиков ходит. Череповец живёт хоккеем. Надеюсь, «Северсталь» не попадёт под этот удар (исключение из КХЛ. — Прим. «Чемпионата»). Они здорово играют сейчас. Там всё сделано для того, чтобы они играли и радовали болельщиков: хороший стадион, хорошая инфраструктура. Там выступает много своих воспитанников. Это мой родной клуб, и я всегда желаю ему только удачи», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.



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