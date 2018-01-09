Кросби: «Питтсбургу» нужно играть с ощущением экстренности происходящего

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился мнением о слабой первой половине сезона.



«Мы оказались в ситуации, когда очки нужны нам позарез и мы обязаны играть в каждом матче с ощущением экстренности всего происходящего. Мне показалось, что нам особенно не хватало этого ощущения в первой половине сезона, а уж потом — физической свежести. Усталость часто приходит вместе с поражениями. Когда выигрываешь, лучше себя чувствуешь. После перерыва для каждого из нас начнётся тест на психологическую устойчивость», — цитирует игрока официальный сайт лиги.

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