Белов: «Витязь» хотел реабилитироваться перед болельщиками за поражение от ЦСКА

Главный тренер подмосковного «Витязя» Валерий Белов подвёл итоги выигранного матча с «Ладой» (5:1).



«Игра, несмотря на счёт, получилась сложной. Хорошо сыграли в атаке: были нацелены на ворота, показали неплохую реализацию и хорошо сыграли в большинстве. Хотели реабилитироваться за поражение от ЦСКА со счетом 0:7, показать болельщикам, что мы будем биться до последней игры. Будем стараться благодарить их за то, что они приходят и поддерживают нас», — приводит слова Белова официальный сайт ХК «Лада».

«Витязь» одержал уверенную победу над «Ладой»