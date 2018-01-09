Аболс: игра с «Витязем» настораживала, «Лада» играет солидно с топовыми клубами

Главный тренер тольяттинской «Лады» Артис Аболс поделился впечатлениями после поражения в матче с подмосковным «Витязем» (1:5).



«Знали, что «Витязь» хорошо играет в первом периоде, но проиграли его — 0:2. Второй период начали хорошо, но пропустили третью шайбу, которая, можно сказать, предопределила исход матча. Опасались этого матча. В последнее время с топовыми командами, такими как «Локомотив» и ЦСКА, играли солидно, и игра с «Витязем» меня очень настораживала. К сожалению, я оказался прав. Не смог настроить команду на этот матч, а соперник показал нам, почему мы находимся там, где мы есть», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Витязь» одержал уверенную победу над «Ладой»