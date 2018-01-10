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Итоги дня в ВХЛ: ЦСК ВВС пропустил восемь шайб от «Южного Урала»

Хоккей

В Высшей хоккейной лиге завершился очередной игровой день, вместивший в себя четыре матча.

Самарский ЦСК ВВС на домашнем льду потерпел крупное поражение от «Южного Урала» из Орска со счётом 2:8.

ВХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2018, вторник. 18:00 МСК
ЦСК ВВС
Самара
2 : 8
2:3, 0:3, 0:2
Южный Урал
Орск
0:1 – Манухов (Фахрутдинов) – 04:15 (5x5), 1:1 – Сулейманов (Пушкарский, Дрожжин) – 05:33 (5x5), 1:2 – Манушин (Кудрин, Сметанин) – 07:42 (5x5), 2:2 – Букия (Сулейманов, Дрожжин) – 09:56 (5x5), 2:3 – Скатов – 14:40 (5x5), 2:4 – Куликов (Марзоев) – 28:06 (5x5), 2:5 – Манушин (Гавриленко, Кудрин) – 34:46 (5x5), 2:6 – Куликов (Фахрутдинов, Сметанин) – 37:31 (5x5), 2:7 – Сметанин (Фахрутдинов) – 40:59 (5x5), 2:8 – Скатов (Манушин, Соловьёв) – 41:06 (5x5)

Хоккейный клуб «Саров» на домашней арене оказался сильнее «Спутника» из Нижнего Тагила, выиграв со счётом 3:2.

ВХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2018, вторник. 18:30 МСК
ХК Саров
Саров
3 : 2
2:2, 1:0, 0:0
Спутник
Нижний Тагил
0:1 – Патрушев (Ищенко, Щанкин) – 03:25 (5x5), 0:2 – Путилов (Рожков) – 10:04 (5x5), 1:2 – Смолин (Миронов) – 12:04 (5x5), 2:2 – Смуров (Ряшенцев, Смолин) – 18:22 (5x5), 3:2 – Коннов (Зюзякин, Вилков) – 26:12 (5x4)

В Пензе местный «Дизель» потерпел поражение от челябинского «Челмета» со счётом 1:2.

ВХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2018, вторник. 19:00 МСК
Дизель
Пенза
1 : 2
1:1, 0:1, 0:0
Челмет
Челябинск
0:1 – Лавриненко (Уфимцев, Петриков) – 03:37 (5x4), 1:1 – Копытин (Кузьмин, Тарасов) – 09:05 (5x4), 1:2 – Подкорытов (Карпухин, Тридчиков) – 34:38 (5x4)

Казанский «Барс» на родном льду оказался сильнее учалинского «Горняка», победив — 3:0.

ВХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2018, вторник. 19:00 МСК
Барс
Казань
3 : 0
1:0, 1:0, 1:0
Горняк
Учалы
1:0 – Редков (Сошнин, Расулов) – 00:46 (5x5), 2:0 – Галеев (Обухов) – 38:00 (5x5), 3:0 – Марин (Галеев, Обухов) – 58:56 (en)

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