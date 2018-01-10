Итоги дня в ВХЛ: ЦСК ВВС пропустил восемь шайб от «Южного Урала»

В Высшей хоккейной лиге завершился очередной игровой день, вместивший в себя четыре матча.



Самарский ЦСК ВВС на домашнем льду потерпел крупное поражение от «Южного Урала» из Орска со счётом 2:8.

Хоккейный клуб «Саров» на домашней арене оказался сильнее «Спутника» из Нижнего Тагила, выиграв со счётом 3:2.

В Пензе местный «Дизель» потерпел поражение от челябинского «Челмета» со счётом 1:2.

Казанский «Барс» на родном льду оказался сильнее учалинского «Горняка», победив — 3:0.

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