Итоги дня в ВХЛ: ЦСК ВВС пропустил восемь шайб от «Южного Урала»

В Высшей хоккейной лиге завершился очередной игровой день, вместивший в себя четыре матча.
Самарский ЦСК ВВС на домашнем льду потерпел крупное поражение от «Южного Урала» из Орска со счётом 2:8.
Хоккейный клуб «Саров» на домашней арене оказался сильнее «Спутника» из Нижнего Тагила, выиграв со счётом 3:2.
В Пензе местный «Дизель» потерпел поражение от челябинского «Челмета» со счётом 1:2.
Казанский «Барс» на родном льду оказался сильнее учалинского «Горняка», победив — 3:0.
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