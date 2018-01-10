«Сент-Луис» — «Флорида»: Тарасенко с передачи Барбашёва забил 19-й гол в сезоне

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко отметился забитым голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз». Россиянин отличился на 25-й минуте, а голевую передачу ему отдал соотечественник Иван Барбашёв.

После гола Тарасенко счёт в матче стал 3:2 в пользу «Сент-Луиса».

Видео гола Тарасенко можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».

Этот гол стал для Владимира Тарасенко 19-м в сезоне. Ранее в матче с «Пантерз» россиянин отметился голевой передачей. Таким образом, на его счету стало 45 (19+26) очков в 46 матчах. Барбашёв в игре с «Флоридой» отметился двумя голевыми передачами и теперь имеет в активе 5 (1+4) очков в 17 сыгранных встречах.