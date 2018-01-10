«Чикаго» забросил 8 шайб «Оттаве», Кейн набрал 5 очков

«Чикаго Блэкхоукс» разгромил «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и завершилась со счётом 8:2 в пользу гостей.

По два гола в составе победителей забили Ник Шмальц (29-я и 38-я минуты) и Джонатан Тэйвз (30, 44), по одной шайбе забросили Рихард Паник (19), Патрик Шарп (26), Ян Рутта (40) и Патрик Кейн (51). Кейн также отдал 4 голевые передачи, набрав в сумме 5 (1+4) очков. В составе «Оттавы» отличились Марк Стоун (31) и Дерек Брассар (37).

Это третья победа «Блэкхоукс» в четырёх последних играх.

Видео гола Кейна можно посмотреть на странице «Чикаго» в «Твиттере».