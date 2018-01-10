Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

«Чикаго» забросил 8 шайб «Оттаве», Кейн набрал 5 очков

Хоккей

«Чикаго Блэкхоукс» разгромил «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и завершилась со счётом 8:2 в пользу гостей.

По два гола в составе победителей забили Ник Шмальц (29-я и 38-я минуты) и Джонатан Тэйвз (30, 44), по одной шайбе забросили Рихард Паник (19), Патрик Шарп (26), Ян Рутта (40) и Патрик Кейн (51). Кейн также отдал 4 голевые передачи, набрав в сумме 5 (1+4) очков. В составе «Оттавы» отличились Марк Стоун (31) и Дерек Брассар (37).

Это третья победа «Блэкхоукс» в четырёх последних играх.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2018, среда. 03:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
2 : 8
0:1, 2:5, 0:2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 – Паник (Кемпны, Мёрфи) – 18:51 (5x5), 0:2 – Шарп (Кейн, Кемпф) – 25:14 (5x5), 0:3 – Шмальц (Истерли, Кейн) – 28:15 (5x4), 0:4 – Тэйвз (Истерли, Кит) – 29:53 (5x5), 1:4 – Стоун – 30:35 (5x5), 2:4 – Брассар (Стоун, Сеси) – 36:39 (5x5), 2:5 – Шмальц (Шарп, Кейн) – 37:33 (5x4), 2:6 – Рутта (Кейн, Форсберг) – 39:07 (5x4), 2:7 – Тэйвз (Хиностроза) – 43:24 (5x5), 2:8 – Кейн (Кит, Шмальц) – 50:01 (5x4)

Видео гола Кейна можно посмотреть на странице «Чикаго» в «Твиттере».

10 звёзд МЧМ-2007: от Игоря Макарова до Кейна. Кем они стали?
Кейн стал звездой НХЛ, Лехтонен бороздит европейские просторы, Черепанов трагически погиб.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент