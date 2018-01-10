Кучеров первым в НХЛ набрал 60 очков в сезоне

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился передачей в матче с «Каролиной Харрикейнз», который завершился со счётом 5:4.



Он является лидером гонки бомбардиров с отрывом в восемь баллов и первым в сезоне набрал 60 очков в регулярном чемпионате. На счету россиянина 27 голов и 33 передачи в 43 матчах.



Кучеров также является лучшим снайпером и делит первое место с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

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Видео, где Кучеров набирает 60-е очко, можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.