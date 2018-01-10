Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

«Флорида» обыграла «Сент-Луис», Барков набрал 3 очка, Тарасенко — 2, Дадонов — 1

Хоккей

«Флорида Пантерз» прервал трёхматчевую серию поражений, обыграв на выезде «Сент-Луис Блюз». Встреча регулярного чемпионата состоялась на арене «Скоттрэйд-центр» в Сент Луисе и завершилась со счётом 7:4 в пользу гостей.

В составе «Блюз» отличились Пол Штястны (1-я минута), Колтон Парэйко (9), Владимир Тарасенко (25) и Тейдж Томпсон (58). У «Пантерз» дубль оформил Винсент Трочек (37, 59), по одному голу забили Аарон Экблад (10), Александр Барков (17), Радим Врбата (33), Джонатан Юбердо (36) и Колтон Севьюр (54). Тарасенко также отдал одну голевую передачу, Барков — две.

Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашёв записал себе в актив 2 (0+2) очка, его коллега по амплуа из «Флориды» Евгений Дадонов заработал 1 (0+1) очко.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2018, среда. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
4 : 7
2:2, 1:3, 1:2
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 – Штястны (Эдмундсон, Барбашев) – 00:48 (5x5), 2:0 – Парэйко (Тарасенко, Шенн) – 08:05 (5x5), 2:1 – Экблад (Яндл, Мальгин) – 09:14 (4x4), 2:2 – Барков (Юбердо, Дадонов) – 16:57 (5x5), 3:2 – Тарасенко (Барбашев, Штястны) – 24:17 (5x5), 3:3 – Врбата (Брикли, Трочек) – 32:33 (5x5), 3:4 – Юбердо (Барков) – 35:55 (4x4), 3:5 – Трочек (Мэтисон) – 36:37 (4x4), 3:6 – Севьюр (Маккензи) – 53:02 (4x5), 4:6 – Томпсон (Соботка, Пьетранджело) – 57:19 (5x5), 4:7 – Трочек (Юбердо, Барков) – 57:56 (en)

Видео гола Тарасенко можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».

События дня НХЛ. Дьявол разбушевался! Радулов набрал 6 очков в двух матчах
А «Тампа» с Василевским установила клубный антирекорд сезона.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент