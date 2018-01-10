«Флорида» обыграла «Сент-Луис», Барков набрал 3 очка, Тарасенко — 2, Дадонов — 1

«Флорида Пантерз» прервал трёхматчевую серию поражений, обыграв на выезде «Сент-Луис Блюз». Встреча регулярного чемпионата состоялась на арене «Скоттрэйд-центр» в Сент Луисе и завершилась со счётом 7:4 в пользу гостей.

В составе «Блюз» отличились Пол Штястны (1-я минута), Колтон Парэйко (9), Владимир Тарасенко (25) и Тейдж Томпсон (58). У «Пантерз» дубль оформил Винсент Трочек (37, 59), по одному голу забили Аарон Экблад (10), Александр Барков (17), Радим Врбата (33), Джонатан Юбердо (36) и Колтон Севьюр (54). Тарасенко также отдал одну голевую передачу, Барков — две.

Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашёв записал себе в актив 2 (0+2) очка, его коллега по амплуа из «Флориды» Евгений Дадонов заработал 1 (0+1) очко.

Видео гола Тарасенко можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».