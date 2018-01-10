Кузнецову засчитали гол, который защитник забил рукой в собственные ворота

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу в матче с «Ванкувер Кэнакс» со счётом 3:1.



Во втором периоде нападающий «столичных» Евгений Кузнецов отметился заброшенной шайбой. Он вошёл в зону и нанёс бросок по воротам, который отразил Якоб Маркстрём. Шайба вылетела на пятачок, и защитник «Ванкувера» Эрик Гудбранссон рукой выбил её в собственные ворота.

Для форварда этот гол стал 13-м в сезоне, он прервал свою шестиматчевую безголевую серию.

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Видео можно посмотреть также в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».