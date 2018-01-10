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«Нэшвилл» с Емелиным обыграл «Эдмонтон», «Калгари» в ОТ дожал «Миннесоту»

Хоккей

«Нэшвилл Предаторз» победил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 2:1. В составе «Нэшвилла» отличились Крэйг Смит и Виктор Арвидссон, за «Эдмонтон» шайбу забросил Коннор Макдэвид. Защитник «Предаторз» Алексей Емелин провёл на льду 15 минут 27 секунд. Это поражение стало для «Ойлерз» седьмым в последних восьми матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2018, среда. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
2 : 1
2:0, 0:1, 0:0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 – Смит (Арвидссон, Суббэн) – 08:26 (5x4), 2:0 – Арвидссон (Йози, Джохансен) – 15:31 (5x5), 2:1 – Макдэвид (Беннинг, Драйзайтль) – 20:44 (5x5)

«Калгари Флэймз» в овертайме вырвал победу у «Миннесоты Уайлд» — 3:2. В основное время в составе «Калгари» отличились Майкл Ферланд и Шон Монахан, за «Миннесоту» голы забили Микаэль Гранлунд и Джаред Спаржон. Победу «Флэймз» принёс точный бросок Дуги Хэмилтона на 3-й минуте овертайма.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2018, среда. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
2 : 3
0:1, 0:1, 2:0, 0:1
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 – Ферланд (Монахан, Годро) – 06:00 (5x5), 0:2 – Монахан (Ферланд, Годро) – 39:09 (5x5), 1:2 – Гранлунд (Койву, Сутер) – 47:16 (5x5), 2:2 – Спаржон (Сутер, Гранлунд) – 52:13 (5x5), 2:3 – Хэмилтон (Годро, Джиордано) – 62:39 (3x3)
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