«Нэшвилл» с Емелиным обыграл «Эдмонтон», «Калгари» в ОТ дожал «Миннесоту»

«Нэшвилл Предаторз» победил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 2:1. В составе «Нэшвилла» отличились Крэйг Смит и Виктор Арвидссон, за «Эдмонтон» шайбу забросил Коннор Макдэвид. Защитник «Предаторз» Алексей Емелин провёл на льду 15 минут 27 секунд. Это поражение стало для «Ойлерз» седьмым в последних восьми матчах.

«Калгари Флэймз» в овертайме вырвал победу у «Миннесоты Уайлд» — 3:2. В основное время в составе «Калгари» отличились Майкл Ферланд и Шон Монахан, за «Миннесоту» голы забили Микаэль Гранлунд и Джаред Спаржон. Победу «Флэймз» принёс точный бросок Дуги Хэмилтона на 3-й минуте овертайма.