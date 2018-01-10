«Вашингтон» — «Ванкувер»: Смит-Пелли подрался с Хаттоном после хита на Орпике

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» со счётом 3:1.



В третьем периоде защитник Бен Хаттон провёл мощный силовой приём на Бруксе Орпике, который выходил на ворота. За своего партнёра вступился форвард Деванте Смит-Пелли и устроил драку. Оба игрока нанесли по несколько ударов в голову, потом Смит-Пелли повалил противника на лёд.

Видео эпизода можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

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