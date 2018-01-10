Кузнецов – о голе: шайбы коснулся не Гудбрансон, а Петер Бондра

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов после победы в матче с «Ванкувер Кэнакс» (3:1) прокомментировал свой гол.



«Что касается моего гола, то я не коснулся шайбы. Это был Гудбрансон? Нет, Петер Бондра. Вы видели повтор, что об этом говорить», — сказал Кузнецов в эфире клубного телевидения.

Россиянин нанёс бросок, а когда шайба отскочила на пятачок, защитник «Ванкувера» Эрик Гудбрансон рукой отправил её в собственные ворота. Петер Бондра – легенда и бывший капитан «Вашингтона», выступавший в клубе с 1990 по 2003 год.

Видео гола можно посмотреть также в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».