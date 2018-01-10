Ковальчук: многие тренеры пропустят МВЗ, и Наталья Кларк — неплохой вариант

Нападающий СКА Илья Ковальчук поделился ожиданиями от Матча звёзд КХЛ, который пройдёт 13-14 января в Астане.

«КХЛ снова проводит его за пределами России, на этот раз в Казахстане. Считаю, это правильно, у нас – международная лига, и такая республика, как Казахстан, где очень любят хоккей, считаю, по праву примет Матч звёзд. Астана – прекрасный город, видно, как он развивается, строится множество зданий с уникальной архитектурой.

Местная арена — просто супер. Даже тогда, когда «Барыс» выступал в старом дворце, было видно, как за команду болеют. Интерес к хоккею здесь растёт. На новой арене «Барыса» я пока не забивал? Зато забивал на старой. Что ж, Матч звёзд – отличный шанс исправить ситуацию. Готов участвовать в любом конкурсе, это на усмотрение тренера.



Я читал, что многие тренеры не смогли принять участие в Матче звёзд. Так что Наталья Кларк (на Матче звёзд в Астане тренерам будут помогать девушки-журналисты. – Прим. «Чемпионата») – неплохой вариант», — цитирует Ковальчука пресс-служба КХЛ.