Марков: девушки на тренерской скамейке добавят Матчу звёзд популярности

Защитник «Ак Барса» Андрей Марков поделился ожиданиями от Матча звёзд, который пройдёт в Астане 13-14 января. Впервые тренерам будут помогать девушки-журналисты.

«Думаю, что любому спортсмену, вне зависимости от возраста, приятно участвовать в таких мероприятиях. И я тут не исключение. Поэтому постараюсь получить от предстоящего праздника максимум удовольствия.

Перед сезоном ставится главная задача – помочь своей команде выступить как можно лучше в чемпионате. Вряд ли тогда задумывался о Матче звёзд. Но потом, когда началось голосование болельщиков, конечно, такая мысль пришла. То, что именно они выбрали меня, приятно вдвойне.



Мы были в Астане, я видел, какой отличный там дворец, как болеют за свою команду. Тем не менее я думаю, что после такого праздника, после того, как в город приедут сильнейшие игроки КХЛ, интерес к хоккею вырастет ещё больше. Уверен, что организация будет на высшем уровне.

Мы уже привыкли видеть, что девушек становится всё больше не только на спортивном телевидении. Они хорошо разбираются и в других областях. В политике, например. Но то, что их присутствие на тренерской скамейке добавит популярности Матчу звёзд, – совершенно точно», — цитирует Маркова пресс-служба КХЛ.