Алексей Береглазов заменит Криса Ли на Матче звёзд КХЛ

Защитник «Металлурга» Крис Ли не сможет принять участие в Матче звёзд из-за травмы. Место Ли в команде дивизиона Харламова займёт его одноклубник – защитник Алексей Береглазов.



Состав сборной дивизиона Харламова теперь выглядит следующим образом:

Вратари: Эмиль Гарипов («Ак Барс»), Илья Ежов («Нефтехимик»);

Защитники: Андрей Марков («Ак Барс»), Алексей Береглазов («Металлург»), Никита Трямкин («Автомобилист»), Чарльз Дженовей («Лада»);

Нападающие: Сергей Мозякин («Металлург»), Владимир Ткачёв («Ак Барс»), Дэн Секстон («Нефтехимик»), Пол Щехура («Трактор»), Павел Варфоломеев («Югра»).