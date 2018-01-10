23 января состоится суд о банкротстве «Адмирала»

На 23 января намечено рассмотрение дела о банкротстве «Адмирала». Ранее Арбитражный суд Приморского края отложил судебное заседание по проверке обоснованности заявления от Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Приморскому краю о признании ассоциации «Адмирал» банкротом.

Нащупать якорем дно. Что не так с «Адмиралом»? В клубе из Владивостока большие перемены.

В сентябре компания «Конкорд-Трэвел» обратилась в арбитражный суд Приморья с заявлением о признании ассоциации «Адмирала» несостоятельным. В октябре в судебном заседании заявителем было поддержано заявленное требование в полном объёме. Представитель должника в свою очередь заявил ходатайство об отложении судебного разбирательства в связи с возможным урегулированием вопроса в досудебном порядке.



Ситуацию с долгами «Адмирала» могла разрешить продажа ведущих игроков, но Владимир Ткачёв, Иван Налимов, Дмитрий Саюстов и другие хоккеисты покинули Владивосток в статусе свободных агентов.

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