Пережогин и Меньшиков не поехали на выезд с «Авангардом» из-за решения тренера

Как стало известно «Чемпионату» из источника, знакомого с ситуацией, защитник «Авангарда» Виталий Меньшиков и нападающий Александр Пережогин не поехали вместе с командой в Новосибирск на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» из-за принципиального решения главного тренера клуба Германа Титова. Обоим хоккеистам не объяснили причин, почему их оставили в Омске. Проблем со здоровьем ни у Меньшикова, ни у Пережогина нет.

Война кланов и 16 недругов Скабелки. Как в «Авангарде» сливали тренера Игроки опять выиграли войну у тренера. Как такое возможно?

34-летний Пережогин в этом сезоне провёл 37 матчей и набрал 11 (4+7) очков при показателе полезности «+6». 28-летний Меньшиков в 42 матчах сезона отметился 7 (2+5) баллами за результативность при показателе полезности «-1».

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»