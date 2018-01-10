Макдэвид: НХЛ надо отменить правило тренерского запроса на просмотр офсайда

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид выступил против правила тренерского запроса на просмотр офсайда. В игре с «Нэшвилл Предаторз» (1:2) «нефтяники» сравняли счёт в концовке встречи, но гол отменили из-за положения вне игры.



«Я думаю, НХЛ должна отменить это правило. Часто просят посмотреть миллиметровый офсайд, который произошёл за 45 секунд до взятия ворот, это особо не влияет на сам гол. Болельщики хотят видеть атаку, а просмотры этому мешают. Сейчас тяжело сидеть и рассуждать об этом правиле, потому что нам отменили гол. Но всё равно я надеюсь, что они его отменят», — цитирует Макдэвида Sportsnet.

События дня НХЛ. 60 очков Кучерова и пять баллов для одинокого Кейна А Кузнецов прервал шестиматчевую серию без голов, став автором курьёзной шайбы.

Видео отменённого гола можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.