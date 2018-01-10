Морис о том, что Виннипег худший город в НХЛ: у игроков лиги отличная жизнь

Главный тренер «Виннипег Джетс» Пол Морис поделился мнением о словах игроков «Сан-Хосе Шаркс», которые назвали Виннипег худшим городом для игры в НХЛ.

Хоккеисты «Сан-Хосе» назвали Виннипег худшим городом для игры

«Не читал, что они сказали, так что опасно это комментировать. Слышал, что они говорили, что тут темно и холодно. Что ж, такое временами бывает в Канаде. Каждую зиму. Да, зимой по вечерам темно, но во всём мире так. Думаю, никто из игроков, тренеров, персонала команды или судей не должен жаловаться на день, проведённый в НХЛ. У нас постоянные аншлаги. Уверен, деньги идут в доходы клуба и каждый обналичивает свой чек.

Неправильно считать, сколько полотенец вам выдали в отеле или как хорошо взбили фраппуччино. Даже не знаю, что такое фраппуччино. Я имею в виду, что нам не на что жаловаться, у нас отличная жизнь, каждый день. Каждый город великолепен», — сказал Морис в эфире TSN.