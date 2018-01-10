Макэвой: в начале сезона Худобин был в ударе, он выручал «Бостон» в каждой игре

Защитник «Бостон Брюинз» Чарли Макэвой прокомментировал игру вратаря команды Антона Худобина в текущем сезоне. Российский голкипер одержал девять побед в 15 матчах. Осенью Худобин провёл серию из девяти матчей, в которых его команда набирала очки.

«Верили в связку Раск — Худобин с самого начала. Мы знаем, что оба сделают свою работу, кто бы ни выходил в этот вечер играть. Вначале Худобин был в ударе, выручал „Бостон“ в каждой игре, исправлял наши ошибки. Одним словом, давал шанс. Иметь двух вратарей такого уровня в команде очень важно. Когда не идёт у одного, в дело вступает другой, и команда имеет возможность просто не замечать чьих-то спадов», — цитирует защитника русская версия официального сайта НХЛ.