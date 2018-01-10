Худобин — о «Зимней классике»: это круто, но вот играть 1 января — это не круто

Голкипер «Бостон Брюинз» Антон Худобин рассказал о своём отношении к «Зимней классике». В 2019 году в матче на открытом воздухе «мишки» сыграют с «Чикаго Блэкхоукс». Матч пройдёт 1 января на «Нотр-Дам Стэдиум» в Саут-Бенде.

«В этом году не удалось посмотреть матч между „Нью-Йорк Рейнджерс“ и „Баффало Сэйбрз“. Приехали в аэропорт, когда они уже начали играть, а пока летели и добирались до гостиницы, всё уже закончилось. Конечно, сыграть в таком матче хочет каждый. В следующем году шанс будет, но пока у меня нет контракта на следующий год, так что говорить об этом преждевременно. Но я бы очень хотел. Я думаю, что „Зимняя классика“ — это очень круто. Единственная не крутая вещь, знаете какая? Играть 1 января.

Большие планы на Новый год? Когда как. В этом году даже не праздновал, хотя мы сыграли последний в году матч 30 декабря. Посидели немножко дома, поговорили по «скайпу» с Красноярском. Когда те легли спать, мы посмотрели ещё кино, и я сам отправился в кровать", — цитирует Худобина русская версия официального сайта НХЛ.