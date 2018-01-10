Горский — об удалении Казионова: поступок игрока — это откровенное хулиганство

Руководитель Департамента судейства КХЛ Алексей Горский прокомментировал дисквалификацию нападающего магнитогорского «Металлурга» Дениса Казионова, который пропустит пять матчей своей команды. Форвард «Магнитки» во время игры с «Локомотивом» после остановки матча бросил шайбу в сторону арбитра матча Николая Акузовского.

Нападающий «Магнитки» Денис Казионов дисквалифицирован на пять матчей

«Хорошо, что не попал в арбитра. Судья сначала удаляет Казионова на две минуты за задержку соперника клюшкой. Задержка, может, не была такой ярко выраженной: Казионов сначала цепляет игрока «Локомотива» за перчатку, а потом ниже. Затем он после свистка берёт и бросает шайбу в сторону арбитра, откровенное хулиганство. СДК затем дал Казионову ещё пять матчей дисквалификации. Из ряда вон выходящий случай, такое редко бывает», — цитирует Горского официальный сайт КХЛ.

Видео эпизода можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.