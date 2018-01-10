«Северсталь» — «Салават»: голкипер гостей Скривенс сыграет впервые с 23 декабря

«Северсталь» и «Салават Юлаев» представили составы на матч регулярного сезона КХЛ, который начнётся в 19:00 мск. В воротах гостей впервые с 23 декабря сыграет канадский голкипер Бен Скривенс, пропустивший шесть матчей подряд.
«Салават» проиграет «Северстали». Прогнозы на игровой день КХЛ
А «Торпедо» прервёт серию поражений.
«Северсталь»:
Гудачек (Магарилов);
Васильев — Евсеенков, Кагарлицкий — Яшин — Бумагин,
Мазур — Корнеев, Вовченко — Трубачёв — Странски,
Калашников — Стасенко, Рыбин — Карлин — Угаров,
Хабаров — Кудако, Лапин — Щербина — Казаковцев.
«Салават Юлаев»:
Скривенс (Кареев);
Логинов — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен,
Панин — Елизаров, Лисин — Зубов — Макаров,
Арзамасцев — Гончаров, Бурдасов — Саюстов — Ткачёв,
Петрищев, Майоров — Коротков — Солодухин, Бусаров.