«Северсталь» — «Салават»: голкипер гостей Скривенс сыграет впервые с 23 декабря

«Северсталь» и «Салават Юлаев» представили составы на матч регулярного сезона КХЛ, который начнётся в 19:00 мск. В воротах гостей впервые с 23 декабря сыграет канадский голкипер Бен Скривенс, пропустивший шесть матчей подряд.

«Салават» проиграет «Северстали». Прогнозы на игровой день КХЛ А «Торпедо» прервёт серию поражений.

«Северсталь»:

Гудачек (Магарилов);

Васильев — Евсеенков, Кагарлицкий — Яшин — Бумагин,

Мазур — Корнеев, Вовченко — Трубачёв — Странски,

Калашников — Стасенко, Рыбин — Карлин — Угаров,

Хабаров — Кудако, Лапин — Щербина — Казаковцев.

«Салават Юлаев»:

Скривенс (Кареев);

Логинов — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен,

Панин — Елизаров, Лисин — Зубов — Макаров,

Арзамасцев — Гончаров, Бурдасов — Саюстов — Ткачёв,

Петрищев, Майоров — Коротков — Солодухин, Бусаров.