ВХЛ: защитник «Молота» Жуков забросил шайбу в ворота «Торпедо» УК из своей зоны

В матче регулярного чемпионата ВХЛ между пермским «Молотом-Прикамье» и усть-каменогорскким «Торпедо» защитником хозяев Валерием Жуковым был забит курьёзный гол.

На шестой минуте первого периода защитник хозяев Жуков поразил ворота «Торпедо», выбрасывая шайбу из своей зоны. Игроки «Молота» в это время находились в меньшинстве. Ворота гостей защищает голкипер Андрей Гаврилов, известный своими выступлениями в прошлом году за уфимский «Салават Юлаев».

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После двух периодов матча счёт — 2:2.