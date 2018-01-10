Стал известен срок восстановления защитника «Динамо» Андрея Кутейкина

Защитник московского «Динамо» Андрей Кутейкин из-за повреждения выбыл из строя до середины февраля, информирует официальный сайт московского клуба.

«Локомотив» — «Динамо»: Илья Любушкин нанёс травму защитнику гостей Кутейкину

Кутейкин получил травму нижней части тела в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с ярославским «Локомотивом» (1:2 ОТ). Защитник завершил встречу в первом периоде после силового приёма игрока ярославцев Ильи Любушкина.

В текущем сезоне 33-летний хоккеист провёл 50 матчей, в которых набрал 15 (5+10) очков за результативность при показателе полезности "-3".

Видео эпизода с травмой можно посмотреть на сайте КХЛ.