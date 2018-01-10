ЦСКА продлил контракт с голкипером Ларсом Юханссоном до конца сезона-2018/19, информирует официальный сайт московского клуба.

Прежнее соглашение истекало 30 апреля 2018 года. Шведский вратарь проводит первый сезон в КХЛ. В 17 матчах за ЦСКА Юханссон одержал 14 побед при проценте отражённых бросков 94,2 и коэффициенте надёжности 1.26. Голкипер отыграл пять матчей на ноль и заработал две минуты штрафа.

Последний раз Юханссон выходил на лёд 23 декабря 2017 года в игре с «Витязем» (1:3). После поражения от подмосковного клуба шведский вратарь в семи матчах подряд не принимал участия, оставаясь в запасе команды Игоря Никитина.