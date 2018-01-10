Горский — об игре Степана Захарчука: то в голову, то в борт — это его стиль

Руководитель Департамента судейства КХЛ Алексей Горский разобрал удаление до конца матча защитника «Торпедо» Степана Захарчука в матче регулярного сезона КХЛ с ХК «Сочи». По итогам заседания СДК защитник был дисквалифицирован на четыре игры.

«Торпедо» — «Сочи»: Степан Захарчук получил «5+20» за толчок на борт

«Игрок «Сочи» тормозит, хочет обработать шайбу, но идёт воздействие в спину со стороны Захарчука, и соперник улетает в борт. Это в стиле Захарчука, он продолжает свою линию игры, и у него вновь получается то в голову, то в борт, якобы применяя силовые приёмы. Можно же применить хороший силовой приём, зачем добавлять в спину?» — цитирует Горского официальный сайт КХЛ.

Видео момента можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.