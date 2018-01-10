ОХЛ: нападающий «Бэрри» Алексей Липанов обменян в «Садбэри» на Дмитрия Соколова

Российский нападающий клуба ОХЛ «Бэрри Колтс» Алексей Липанов обменян в «Садбэри Вулвз» на другого российского форварда — Дмитрия Соколова, сообщает официальный сайт «Бэрри». «Бэрри» получил также выбор в третьем раунде драфта новичков 2022 года.
В этом сезоне Липанов провёл 35 матчей, в которых забросил 11 шайб и отдал 18 результативных передач при показателе полезности «+9». На протяжении большей части сезона Липанов являлся партнёром по звену Андрея Свечникова.
Соколов принял участие в 35 матчах клуба, в которых набрал 38 (20+18) очков за результативность. В составе молодёжной сборной России дошёл до четвертьфинала чемпионата мира. В пяти матчах турнира на счету хоккеиста 3 (1+2) очка.
Справка «Чемпионата»
Алексей Липанов родился 17 августа 1999 года в Москве.
Воспитанник «Спартака», затем играл в юношеских командах «Динамо». Выступал за сборные России U16, U17 и U18, дважды играл на юниорском чемпионате мира. В 2017 году провёл 5 матчей на мемориале Глинки и отдал 5 передач. Был капитаном сборной на ЮЧМ-2017 и помог России выиграть бронзовую медаль.
Сезон-2016/17 провёл в системе «Динамо», в ВХЛ сыграл 27 матчей, набрав 11 (3+8) очков, и помог балашихинскому «Динамо» выиграть Кубок Братины. В МХЛ набрал 3 (0+3) очка в 11 встречах.
В 2017 году был задрафтован «Тампой» в третьем раунде под общим 76-м номером.
В 35 матчах за «Бэрри» в этом сезоне набрал 29 (11+18) очков.
Алексей Липанов родился 17 августа 1999 года в Москве.
Воспитанник «Спартака», затем играл в юношеских командах «Динамо». Выступал за сборные России U16, U17 и U18, дважды играл на юниорском чемпионате мира. В 2017 году провёл 5 матчей на мемориале Глинки и отдал 5 передач. Был капитаном сборной на ЮЧМ-2017 и помог России выиграть бронзовую медаль.
Сезон-2016/17 провёл в системе «Динамо», в ВХЛ сыграл 27 матчей, набрав 11 (3+8) очков, и помог балашихинскому «Динамо» выиграть Кубок Братины. В МХЛ набрал 3 (0+3) очка в 11 встречах.
В 2017 году был задрафтован «Тампой» в третьем раунде под общим 76-м номером.
В 35 матчах за «Бэрри» в этом сезоне набрал 29 (11+18) очков.
Справка «Чемпионата»
Дмитрий Соколов родился 14 апреля 1998 года в Омске.
Воспитанник «Авангарда», играл в юношеских командах омского клуба, в МХЛ провёл 29 матчей за «Омских Ястребов» в сезоне-2014/15, набрав 16 (13+3) очков. В 2015 году помог сборной России U17 занять первое место на мировом Кубке вызова, в шести матчах набрав 9 (6+3) очков. В том же году сыграл на юниорском чемпионате мира, набрав 5 (2+3) очков в 5 играх. В 2018 году сыграл на молодёжном чемпионате мира, набрав 3 (1+2) очка в 5 матчах.
С сезона-2015/16 выступает в OHL за «Садбери», задрафтован «Миннесотой Уайлд» в 2016 году под общим 196-м номером. В первом сезоне в OHL набрал 52 (30+22) очка в 68 играх, во втором — 72 (48+24) очка в 64 матчах, а также провёл 2 игры в АХЛ за «Айову Уайлд», забросив одну шайбу. В этом сезоне набрал 38 (20+18) очков в 35 матчах «Садбэри»
Дмитрий Соколов родился 14 апреля 1998 года в Омске.
Воспитанник «Авангарда», играл в юношеских командах омского клуба, в МХЛ провёл 29 матчей за «Омских Ястребов» в сезоне-2014/15, набрав 16 (13+3) очков. В 2015 году помог сборной России U17 занять первое место на мировом Кубке вызова, в шести матчах набрав 9 (6+3) очков. В том же году сыграл на юниорском чемпионате мира, набрав 5 (2+3) очков в 5 играх. В 2018 году сыграл на молодёжном чемпионате мира, набрав 3 (1+2) очка в 5 матчах.
С сезона-2015/16 выступает в OHL за «Садбери», задрафтован «Миннесотой Уайлд» в 2016 году под общим 196-м номером. В первом сезоне в OHL набрал 52 (30+22) очка в 68 играх, во втором — 72 (48+24) очка в 64 матчах, а также провёл 2 игры в АХЛ за «Айову Уайлд», забросив одну шайбу. В этом сезоне набрал 38 (20+18) очков в 35 матчах «Садбэри»