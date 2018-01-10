ОХЛ: нападающий «Бэрри» Алексей Липанов обменян в «Садбэри» на Дмитрия Соколова

Российский нападающий клуба ОХЛ «Бэрри Колтс» Алексей Липанов обменян в «Садбэри Вулвз» на другого российского форварда — Дмитрия Соколова, сообщает официальный сайт «Бэрри». «Бэрри» получил также выбор в третьем раунде драфта новичков 2022 года.

В этом сезоне Липанов провёл 35 матчей, в которых забросил 11 шайб и отдал 18 результативных передач при показателе полезности «+9». На протяжении большей части сезона Липанов являлся партнёром по звену Андрея Свечникова.

Соколов принял участие в 35 матчах клуба, в которых набрал 38 (20+18) очков за результативность. В составе молодёжной сборной России дошёл до четвертьфинала чемпионата мира. В пяти матчах турнира на счету хоккеиста 3 (1+2) очка.





Алексей Липанов родился 17 августа 1999 года в Москве.



Воспитанник «Спартака», затем играл в юношеских командах «Динамо». Выступал за сборные России U16, U17 и U18, дважды играл на юниорском чемпионате мира. В 2017 году провёл 5 матчей на мемориале Глинки и отдал 5 передач. Был капитаном сборной на ЮЧМ-2017 и помог России выиграть бронзовую медаль.



Сезон-2016/17 провёл в системе «Динамо», в ВХЛ сыграл 27 матчей, набрав 11 (3+8) очков, и помог балашихинскому «Динамо» выиграть Кубок Братины. В МХЛ набрал 3 (0+3) очка в 11 встречах.



В 2017 году был задрафтован «Тампой» в третьем раунде под общим 76-м номером.



В 35 матчах за «Бэрри» в этом сезоне набрал 29 (11+18) очков. Справка «Чемпионата»родился 17 августа 1999 года в Москве.Воспитанник «Спартака», затем играл в юношеских командах «Динамо». Выступал за сборные России U16, U17 и U18, дважды играл на юниорском чемпионате мира. В 2017 году провёл 5 матчей на мемориале Глинки и отдал 5 передач. Был капитаном сборной на ЮЧМ-2017 и помог России выиграть бронзовую медаль.Сезон-2016/17 провёл в системе «Динамо», в ВХЛ сыграл 27 матчей, набрав 11 (3+8) очков, и помог балашихинскому «Динамо» выиграть Кубок Братины. В МХЛ набрал 3 (0+3) очка в 11 встречах.В 2017 году был задрафтован «Тампой» в третьем раунде под общим 76-м номером.В 35 матчах за «Бэрри» в этом сезоне набрал 29 (11+18) очков.