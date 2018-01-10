Вестерлунд — о вратаре на плей-офф: сначала «Салават» должен туда попасть

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд прокомментировал поражение в матче регулярного сезона КХЛ с «Северсталью» (2:3 ОТ).

«Это была равная игра. У нас было очень тяжёлое начало. Это была десятая игра подряд на выезде, и при этом мы выиграли третий период. В овертайме „Северсталь“ была лучше.

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Скривенс не играл шесть матчей? У нас новая ситуация с вратарями. Стало больше конкуренции. Что касается первого номера на плей-офф, то сначала мы должны туда попасть», — цитирует Вестерлунда пресс-служба клуба.