Жена Андрея Стася — о драке на корпоративе «Авангарда»: не буду отрицать факты

Жена Андрея Стася Валерия Курильская впервые прокомментировала драку на корпоративе «Авангарда». Ранее сообщалось, что на командном праздновании Нового года Андрея Стася избил нападающий «Авангарда» Михаил Фисенко, а Валерия пострадала от удара защитника Максима Чудинова.

Источник: Михаил Фисенко избил Андрея Стася на корпоративе «Авангарда»

«Не буду отрицать факты, приведённые в новости, но и не хочу комментировать случившееся», — цитирует Курильскую портал tut.by.

Также ранее стало известно, что белорусский нападающий «Авангарда» Андрей Стась не был в числе 16, кто ходил жаловаться на Скабелку к президенту «Авангарда» Владимиру Шалаеву, что и легло в основу конфликта с одноклубниками.