Назаров — о поражении от «Торпедо»: месяц не были дома, но это не отговорки

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал поражение в матче с «Торпедо» (2:4).

«Хорошая игра. Знали, что сегодня будет очень тяжёлый матч, в основном в функциональном плане, потому что это наша восьмая игра на выезде, месяц не были дома. Но это не отговорки. Травмы посыпались. Что сделаешь? Поехали домой готовиться к следующим играм.

Не хватило свежести. Тяжёлый график у нас сейчас плюс дисквалификация Никиты Филатова, четыре основных игрока травмированы. Это не отговорки. Как ни странно, все только съездили на Новый год на три дня, толком не тренировались — и опять на выезд, тяжело. Готовимся, посмотрим видео, сделаем анализ игры, проведём собрание, и у нас есть 6 дней до следующей игры подготовиться спокойно. У нас сейчас пять домашних игр.

Текущее четвёртое место на Востоке? Ни один тренер вам не скажет, что надо проигрывать. Всё равно выходишь и пытаешься выигрывать. Прежде всего надо удержаться в четвёрке – там уже подпёрли со всех сторон. Повторюсь, эта пауза нам на руку. Кто травмирован, тот восстановится. Подтянем функциональные характеристики и выстрелим в пяти домашних матчах. Сыграем на одном дыхании и порадуем болельщиков», — передаёт слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Антон Никитин.