Д. Калинин: на Матче звёзд не буду вставать в ворота, там есть кому играть

Капитан “Спартака” Дмитрий Калинин подвёл итоги матча с “Сочи”, в котором его команда проиграла в овертайме со счётом 2:3, а также рассказал об ожиданиях от Матча звёзд, в котором он примет участие.

“В овертайме я оказался во вратарской зоне, и шайба попала в меня. Думаю, Беспалов в том моменте пытался встать на место. На Матче звёзд встать на ворота не хочу. Там есть кому играть. Завтра у нас будет выходной, отдохнём. Матч звёзд делается для болельщиков, для них это праздник. Думаю, всё получится.

Хватит ли у “Спартака” уверенности? Посмотрим. Настраиваемся на каждую игру, как на последнюю, играем до конца. С настроением в команде всё нормально. Да, мы сегодня проиграли, но у нас будет пара дней на отдых, и дальше мы пойдём с новыми силами.

В чём “Сочи” был сильнее? Они забили, а мы — нет. Соперник переиграл нас в нашей же зоне, а мы играли просто. С Кольцовым в паре играется нормально, у меня это не первый опыт совместной игры — играли с ним раньше в Уфе и Питере. Скучал ли по нему? Без комментариев”, — передаёт слова Калинина корреспондент “Чемпионата” Владислав Уткин.