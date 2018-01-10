Гулявцев — о победе над «Салаватом»: два очка стоят трёх

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (3:2 ОТ). «Северсталь» вела по ходу матча — 2:0, но упустила победу в основное время.

«Очень хорошее движение показала команда. Играли дома третий матч подряд. Не хватило, может быть, сил, концентрации. Тем не менее сражались до конца. Вели в счёте — 2:0, при счёте 2:2 не бросили играть. Два очка стоят трёх. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков», — сказал Гулявцев на послематчевой пресс-конференции.